Juventus, La Stampa titola: “Avanti tutta”

La Juventus s’impone senza brillare, un gol per tempo e tanti saluti alla Lazio: è quello che conta in questo primo tratto di stagione, tra gambe pesanti ed equilibri carenti. Il bel gioco arriverà come le reti di CR7 - lo zero in due partite fa rumore -, per adesso Allegri s’accontenta, ringraziando Pjanic e Mandzukic, riporta questa mattina il quotidiano La Stampa.