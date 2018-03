Juventus, La Stampa titola: “Corsia di sorpasso”

C’è l’operazione sorpasso da completare in campionato, sfruttando l’onda lunga dell’impresa di Londra per riprendersi la vetta della classifica. Quel punto di svantaggio può essere colmato già oggi, incrociando la sfida pomeridiana Juventus-Udinese con il posticipo di lusso Inter-Napoli, oppure mercoledì quando i bianconeri recupereranno la sfida con l’Atalanta rinviata per neve, scrive La Stampa. Le due partite consecutive allo Stadium, contro avversari ampiamente alla portata, sono più di un invito al buffet per questa Juve cannibale che nel 2018 ha vinto 11 partite su 12 e in Serie A non ha lasciato briciole con 7 successi su 7.