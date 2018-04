Juventus, La Stampa titola: “Gran finale”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difficile scollarsi dal Bernabeu, dal sogno spezzato all’ultimo respiro, però Massimiliano Allegri prova a girare pagina e focalizzare l’attenzione sulla Samp. Incombono tre partite in sette giorni: dopo i blucerchiati, l’infrasettimanale a Crotone, quindi lo scontro diretto all’Allianz Stadium. Gli azzurri, al momento distanti 4 punti, dovranno vedersela, prima della grande sfida, con il Milan a San Siro e con l’Udinese in casa, spiega La Stampa. Niente turnover per Buffon, nell’occhio del ciclone dopo le durissime dichiarazioni di Madrid: “Non lo condanno e sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione. Per chi non capisce, ci vuole un corso di psicologia”.