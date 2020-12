Juventus, Llorente solo dopo la Supercoppa. Tuttosport: "Colpo last minute per Paratici"

Tuttosport scrive che Juventus e Napoli si affronteranno in Supercoppa il 20 gennaio, ma che Llorente non riuscirà a "liberarsi" prima dell'incontro di Reggio Emilia. "Colpo last minute per Paratici", proprio ciò che potrebbe diventare per i bianconeri, che ci pensano da un po'. L'operazione appare possibile perché a De Laurentiis non dispiacerebbe risparmiare lo stipendio di un giocatore praticamente mai impiegato e perché quest'ultimo conosce la Juve come pochi, grazie all'esperienza del 2013-15 e il feeling mantenuto con l'ambiente. Tre settimane d'attesa non lo spaventano: tra il 2012-13 attese dodici mesi prima di raggiungere Torino a parametro zero.