© foto di Simone Lorini

Il Milan va a caccia di punti importanti per la rincorsa alla Champions League nello scontro con la Juventus delle 18:00. Secondo il Quotidiano Sportivo di oggi sono già "Prove di Champions": Allegri cerca risposte per la sfida di Champions all'Ajax, mentre Gattuso punti per mantenere il quarto posto resistendo agli assalti di Atalanta e Roma.