Juventus, Milik torna a Napoli. La Stampa: "Prima volta al Maradona da ex azzurro"

vedi letture

Quella in programma venerdì contro il Napoli non può essere una partita come le altre per Arkadiusz Milik. Il centravanti della Juventus, infatti, ha giocato in azzurro tra il 2016 e il 2021. Come ricorda oggi La Stampa, il polacco sta per giocare per la prima volta da ex al Diego Armando Maradona (ancora non intitolato al fuoriclasse argentino quando vestiva i colori partenopei). In azzurro Milik ha totalizzato 122 presenze e 48 gol, vincendo una Coppa Italia proprio contro la Juventus e calciando il rigore decisivo nella sequenza finale. Un amore però finito male, tra incomprensioni, mancati accordi con Juventus e Roma e infine la tribuna prima di passare al Marsiglia.