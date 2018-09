Juventus-Napoli, Il Mattino: "Si scalda Mertens, ritorna Callejon"

© foto di Mocciaro

"Si scalda Mertens, ritorna Callejon" titola Il Mattino all'interno delle proprie pagine sportive in riferimento alla sfida di stasera fra Juventus e Napoli: "Il dubbio di Ancelotti: il belga in ballottaggio con Milik per affiancare Insigne. Ospina in porta, dal 1' anche Hysaj, Hamsik e Albiol. Zielinski favorito su Verdi".