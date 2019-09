Juventus, niente turnover: davanti CR7-Higuain-Douglas Costa

© foto di Imago/Image Sport

Niente turnover per Maurizio Sarri, che anche contro la Fiorentina conferma il tridente Cristiano Ronaldo-Higuain-Douglas Costa. "Siamo in una fase in cui la squadra deve consolidare la nuova identità tattica, quindi è più difficile fare rotazioni", ha detto il tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia. Al Franchi quindi la stessa formazione che ha battuto il Napoli, con Danilo al posto dell'infortunato De Sciglio. Poi ci sarà spazio anche per tutti, a partire da Rabiot e Ramsey, che oggi difficilmente troveranno spazio.