Juventus, primo tempo inguardabile, poi Kean e Di Maria. La Stampa: "Massimo profitto"

vedi letture

È il massimo profitto quello che ha guadagnato ieri la Juventus a La Spezia, secondo La Stampa. I bianconeri centrano la terza vittoria di fila in campionato senza subire gol e sono momentaneamente al settimo posto. Una squadra che - si legge - rispetta la sua filosofia di gioco, non ammette fronzoli e fa del cinismo la sua arma migliore. Tre tiri, due reti, di cui una di Kean in un primo tempo inguardabile secondo il quotidiano, l’altra di Di Maria che entra e risolve i problemi: in partite bloccate, è la qualità a fare la differenza, come succede col Fideo.