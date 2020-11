Juventus, riecco Ronaldo. La Stampa: "Pirlo chiede 3 punti con lo Spezia"

La bella notizia per la Juventus è il rientro di Cristiano Ronaldo, che viaggerà con la squadra verso Cesena per affrontare lo Spezia ma non partirà dall'inizio, come dichiarato da Andrea Pirlo. La Stampa dedica il suo titolo proprio a questa notizia in prima pagina: "La Juventus ritrova Ronaldo, Pirlo chiede 3 punti contro lo Spezia".