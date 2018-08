Juventus, Ronaldo si fa attendere: gol rimandato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davanti alla porta del colpo di fulmine stavolta Cristiano Ronaldo ha conosciuto il suo punto debole: il tallone, e d’altra parte non è il primo supereroe ad avere problemi con quella parte del corpo. Stava correndo verso il gol desiderato e atteso da tutti, lanciato ad alta velocità, Strakosha ci ha messo il tocco della disperazione, il pallone si è imbizzarrito e lui è scoppiato in un’altra smorfia di rabbia, racconta La Gazzetta dello Sport. Ha allargato le braccia quando ha visto Mandzukic segnare sul rimpallo, ha maledetto la sfortuna probabilmente. Poi è rientrato nel gruppo e si è congratulato col compagno. “Ronaldo è competitivo in tutto quello che fa”, ha detto Allegri. In questi anni lo si è visto in mondovisione, ma d’altra parte non è che Mandzukic sia da meno. Ed è uno che non butta via nulla, figuriamoci un pallone regalato dal divino.