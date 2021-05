Juventus, sempre più Allegri. La Gazzetta dello Sport: "Agnelli stringe i tempi"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna analizza la situazione in casa Juventus. Allegri ieri è tornato allo Stadium per la partita del cuore e le sue quotazioni, al contrario di quelle di Pirlo, sono decisamente in rialzo, ma servirà l'accelerata decisiva per battere Real Madrid e PSG. Zidane e l'ex tecnico bianconero sono legati da un filo sottolissimo e così se Zizou resta, Max è in pole per i bianconeri, ma occhio pure all'Inter che in caso di addio di Conte potrebbe pensarci.