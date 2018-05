Juventus, Tuttosport celebra il settimo Scudetto: "Eroi per sempre"

"Eroi per sempre". L'edizione odierna di Tuttosport celebra in prima pagina il settimo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus. "L'addio di Buffon, l'omaggio dello Stadium, delirio in piazza a Torino", scrive il quotidiano, che aggiunge: "Gioia e lacrime per la Juve nella leggenda, giornata indimenticabile".