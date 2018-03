Juventus, Tuttosport titola: "C'è una falla nel Real"

"C'è una falla nel Real", scrive questa mattina Tuttosport in prima pagina. La squadra di Zidane, che tra dieci giorni affronterà i bianconeri nell'andata dei quarti di Champions, ha nei calci piazzati il tallone d'Achille: 11 gol subiti su angoli e punizioni. Da Dybala a Chiellini, Allegri possiede le armi per colpire i campioni d'Europa dove sono più vulnerabili. Ansia Khedira, uscito per infortunio con la Germania.