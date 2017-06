Juventus, Tuttosport titola: "Dybala-Higuain inseparabili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dybala-Higuain inseparabili". Nella prima pagina di Tuttosport c'è spazio, ovviamente, anche per l'attualità bianconera. I due attaccanti argentini della Juventus sono sempre più amici: sabato il "Pipita" sarà infatti ospite del compagno a Laguna Langa, dove ci sarà l'amichevole vip di Paulo e quindi anche l'occasione per cementare l'alleanza in "HD" per la Champions.