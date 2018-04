Juventus, Tuttosport titola: "Il patto anti-Napoli"

"Il patto anti-Napoli", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. La Juve si carica per il match scudetto di domani sera, Buffon e Higuain se lo sono detti: "Questa non possiamo perderla". Il portiere per non correre il rischio di chiudere la carriera con un'altra delusione, il bomber per evitare la beffa contro il proprio passato. Appello della squadra ai tifosi: "Aiutateci a vincerla, abbiamo bisogno di voi".