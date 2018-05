Juventus, Tuttosport titola: "Tre mosse per tenere Allegri"

"Tre mosse per tenere Allegri", scrive in prima pagina Tuttosport questa mattina. Max vuole definire al più presto la lista degli uomini da confermare per continuare a vincere. Con la societtà vanno indovinati subito i rinforzi che devono alzare ancora l'asticella delle ambizioni. Fondamentale chiudere in fretta i colpi per avviare il necessario rinnovamento.