Juventus-Udinese, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Mani De Paul e Ramsey, giusto annullare"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone la consueta moviola al termine della gara tra Juventus ed Udinese, titolando: "Mani De Paul e Ramsey, giusto annullare". Due gol annullati, due volte grazie all’intervento del Var e per due volte la decisione è corretta. Ma si tratta di due casistiche diverse. Se al 10’ quando Abisso manda Giacomelli al monitor dopo il gol di De Paul il suo braccio largo a protezione, nell’azione di attacco che precede il gol, poi muove verso la palla addomesticandola, si tratta di un fallo come un altro che, se visto dal campo, avrebbe fatto fermare l’azione. Al contrario, al 52’, quando di nuovo il Var richiama l’attenzione di Giacomelli, è per mostrargli il tocco di Ramsey da terra prima del gol del 3-0. Leggero o marcato, volontario o involontario, non cambia nulla. È la regola ammazzagol: qualsiasi tocco che preceda una rete, nell’immediatezza, porta al suo annullamento. Criticata più e più volte, la regola presto cambierà.