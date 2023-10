Juventus, Zielinski un'opportunità. Gazzetta: "Più concreti Samardzic e Hojbjerg"

Alle prese con i problemi di Pogba e Fagioli, la Juventus a gennaio probabilmente tornerà sul mercato alla ricerca di un centrocampista. Come spiega La Gazzetta dello Sport, per i bianconeri può costituire un’opportunità Piotr Zielinski, in scadenza a giugno col Napoli e ancora non vicino al rinnovo. Non c’è ancora una trattativa, ma in Polonia segnalano i bianconeri vigili. In caso di mancato prolungamento con i partenopei, ancora tutt’altro che scontato, un tentativo per il polacco è da mettere in conto.

Mentre una pista concreta è Lazar Samardzic, a maggior ragione se l’Udinese dovesse aprire al prestito con obbligo di riscatto, formula con cui il centrocampista era stato ceduto all’Inter in estate. Altrimenti, Pierre-Emile Hojbjerg è una pista non facile, ma sempre viva. L’ostacolo, per il momento, è rappresentato dal Tottenham, che valuta il giocatore 30 milioni e rimane scettico sul prestito.