© foto di IceOnFire PC

La Juventus non molla la pista legata a Matthijs de Ligt, considerato il miglior giovane difensore attualmente su piazza: se dalla Spagna arrivano spifferi su un accordo vicino tra Ajax e Barcellona, i bianconeri sembrano però decisi a non dare per perso l'olandese. In particolare, Paratici è prossimo a partire per Amsterdam, dove assisterà alla sfida tra Olanda e Germania con un occhio di riguardo alla prova del centrale.