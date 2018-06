Khedira alla Gazzetta: "Triste per l'Italia, ma tornerà ad alti livelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus e della nazionale tedesca Sami Khedira ha parlato dei Mondiali e dell'assenza dell'italia: "Dopo la partita ero triste anch’io quanto i miei compagni nello spogliatoio della Juve. Soprattutto per Gigi Buffon, che ha perso il sesto storico Mondiale. E poi per gli altri, Barzagli, Chiellini; e non solo i bianconeri, anche per De Rossi per citarne uno. Grandi giocatori, una grande nazione calcistica che rimane ai margini. Dopo qualche tempo ho visto una reazione nei loro occhi, adesso gli azzurri sanno come devono lavorare per tornare ad alti livelli, ripresentarsi al prossimo torneo e giocare un ruolo importante".

Sul tifo di qualche compagno juventino: "Non so, però riconoscono spesso il valore della Germania e hanno un grande rispetto per noi. Vediamo, magari Gigi starà per noi, io sono un suo grande ammiratore e spero che lui possa ricambiare. Avversario più pericoloso? La Spagna, perché su una base solida ha introdotto molti giovani di talento. Difesa attenta, un bravissimo portiere, il centrocampo sa gestire il pallone e le partite, e in avanti è incredibilmente forte".