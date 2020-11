Kjaer a La Gazzetta dello Sport: "Milan da Scudetto, mai visto uno come Ibra"

Intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport per Simon Kjaer, che ha commentato così l'ottimo momento di forma che sta vivendo in rossonero: "La mia storia parla chiaro, ho bisogno di sentire fiducia: ho sempre ripagato i tecnici che mi hanno dato continuità". Il danese ha avuto poi modo di affrontare il tema Scudetto: "Siamo in testa - ha detto - per cui certo, possiamo vincere. La stagione però è ancora lunga, occorre continuare a vivere partita dopo partita come stiamo facendo. Lo Scudetto non deve diventare un'ossessione: deve essere un obiettivo perché siamo il Milan e la storia del Milan è fatta di titoli. Dopo tanti anni lontano dal vertice siamo lì, faremo il massimo per tornare in Champions e proveremo a lottare per il campionato, abbiamo il dovere di crederci". Con uno come Ibra, del resto, è tutto più semplice: "Per capacità di abbinare tecnica e fisicità Zlatan è unico al mondo, non ho mai visto attaccanti dominanti come lui".