Kouamé a Il Secolo XIX: "Papà in radiocronaca... gol per fare festa"

"Sono diventato papà con travaglio in radiocronaca... gol per fare festa". Il Secolo XIX apre le proprie pagine sportive con l'intervista a Christian Kouamé, giovane attaccante del Genoa diventato papà la mattina della gara con il Bologna. In cui poi ha trovato la rete: "Mio figlio è nato domenica mattina, sono entrato in campo e mi sembrava di volare. Di solito vado a mille all'ora, stavolta andavo a duemila. Alla fine ho fatto la doccia in due minuti, sono andato via subito dallo stadio. Di corsa a Parigi, dal mio Michael Joah e dalla mia compagna".