"Scudetto e razzismo: io vinco": così il Corriere dello Sport in apertura. Bella intervista esclusiva con Kalidou Koulibaly che merita il titolone centrale del quotidiano romano. Il difensore del Napoli ha parlato dell'esperienza a Napoli, dei suoi obiettivi e della lotta al razzismo: "L'amore di Napoli cura in fretta: la sconfitta di Torino non lascia tracce. La violenza dei cori si combatte con le espulsioni dagli stadi come in Inghilterra altrimenti saremo prigionieri di minoranze destinate a moltiplicarsi". Il difensore lancia la sfida ai razzisti e alla Juventus per lo Scudetto. Spazio anche alla questione stadio San Paolo con De Laurentiis che dice: "Io avrei rifatto gli spogliatoi in 15 giorni".

La Juve e la Fiorentina - "La condanna di Sarri": così il Corriere sulla nuova avventura in bianconero di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano parlerà quest'oggi in conferenza stampa, per la prima volta in una gara ufficiale (aveva saltato le prime due causa polmonite) e domani sarà in panchina a Firenze. Trionfare in campionato e in Champions puntando su Cristiano Ronaldo è l'imperativo del tecnico che ha la squadra più ricca e più indebitata della Serie A. A Firenze riparte la sfida di Maurizio in panchina. Intervista esclusiva anche a Badelj che dice: "Ribery ci aiuterà a battere la Juventus".

L'Inter - I nerazzurri scenderanno in campo domani per sfidare l'Udinese in uno dei tre anticipi di giornata. "Lukaku vuole fare subito la storia": il centravanti belga è andato a segno nelle prime due giornate di campionato e vuole timbrare il cartellino anche a Udine. Il centravanti belga cerca il terzo gol nelle prime tre gare della stagione: solo l'ungherese Nyers riuscì a farlo nel 1948.

La Roma - "Piano Roma: conquistare l'Europa e ripartire": c'è spazio anche per la Roma nella prima pagina del quotidiano romano. I giallorossi, che domenica sera affronteranno il Sassuolo allo stadio Olimpico, cercano un trofeo per il rilancio. Tra le priorità anche il ritorno in Champions League per non vendere Dzeko, il perno della squadra.