Koulibaly non si ferma mai. Il Mattino: "Sempre in campo in questa stagione"

Kalidou Koulibaly sempre fondamentale per il Napoli. "Sempre in campo in questa stagione" scrive Il Mattino elogiando il difensore azzurro. Sempre in campo dall'inizio e mai sostituito: otto presenze su 8 in campionato, 4 su 4 in Europa League per un totale di 1151 minuti, nessuno come lui. Segue Di Lorenzo che però è entrato dalla panchina contro la Real Sociedad. Un'estate in bilico ma non è arrivata l'offerta giusta. Il senegalese ha tenuto un rendimento altissimo, risultando spesso e volentieri tra i migliori in campo. Solo due gare al di sotto delle sue possibilità: la gara in Croazia con il Rijeka e la sfida di campionato contro il Milan. Nelle altre 10 gare è stato determinante.