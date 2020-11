L'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Jorginho l'anima di questa Italia"

"Jorginho l'anima di questa Italia" è l'analisi de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi sulla Nazionale. Jorginho stasera sale a 22 presenze nell'era Mancini, raggiungendo Bonucci (ha già giocato più minuti di tutti, ovvero 1833) e con il gol su rigore con la Polonia ha affiancato Belotti con 5 gol, diventando il goleador dell'era manciniana. Ma più dei numeri, Jorginho diventa fondamentale a livello tattico. Grazie al suo giro palla veloce a uno-due tocchi, la squadra può salire connessa, in armonia, per poi attaccare in massa l’area avversaria. Una squadra che cucina un gol con 30 passaggi è ben rappresentata da un oriundo brasiliano. Jorginho anima il pressing e, se la squadra si compatta dietro, ha la reattività per intercettare il creativo tra le linee. Tutte queste cose Jorginho le faceva già nel Napoli di Sarri che ha apprezzato definitivamente le sue qualità nella tribolata stagione juventina.