© foto di Federico Gaetano

“Quanto para Skorupski?”. E’ questo l’approfondimento, e di conseguenza il titolo, che propone nella sua edizione odierna il Corriere di Bologna, che analizza il rendimento del portiere polacco che fin qui ha sì subito tanti gol, ma è stato autore anche di diversi interventi importanti, spesso anche dall’interno dell’area. Tant’è che l’ex Roma è terzo in Serie A per salvataggi in area piccola.