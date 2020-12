L'analisi della Gazzetta dello Sport: "L'Inter di Conte sulle orme del Trap"

"L'Inter di Conte sulle orme del Trap", si legge stamane su La Gazzetta dello Sport. Il tecnico nerazzurro sta costruendo un carrarmato a Milano più o meno come fece Giovanni Trapattoni 32 anni fa. L’Inter dei record (58 punti in un campionato a 18 squadre), quella dell’indimenticabile 1988-89, triturò gli avversari fino al tricolore numero 13: è un buon modello per questa creatura. Senza rischiare la blasfemia, al netto dell’evoluzione dei tempi e del gioco, si intravede un filo teso tra le due squadre. C’è uno stesso spirito forgiato tra le critiche, una simile voglia di superare le difficoltà, un inciampo europeo che può diventare occasione in patria. E un talento pronto a trascinare la truppa. Ieri Lothar Matthäus, campione “totale” arrivato quell’anno assieme a Brehme (oltre a Diaz e Berti), trascinante per carisma e qualità. Oggi la leadership è sulle spalle larghe di Romelu Lukaku, che avrà altre doti, ma butta giù i muri come il tedesco. Il belga si intende al buio col gemello Lautaro e quel feeling istintivo ai più romantici ricorderà Serena (capocannoniere con 22 reti) e Diaz, coppia tra le più micidiali della letteratura nerazzurra.

Meno bellezza e più solidità, proprio come i campioni di fine anni ‘80: nessuno li ricorda per le bollicine, ma sono nel cuore dei tifosi per il carattere. E tutto grazie a una difesa di ferro: oggi Skriniar e Bastoni chiudono gli spifferi, come facevano capitan Beppe Bergomi e il suo gemello Riccardo Ferri. Andrea Mandorlini, libero vecchia scuola, dirigeva da dietro un po’ come ora De Vrij, centrale in questo rigido 3-5-2. E occhio alle fasce che invertono il destino: il più “tattico” oggi abita a sinistra (Young), mentre allora stava a destra (Bianchi). Al contrario, il Trap sgasava a sinistra con Brehme, altro talento tedesco unico e non replicabile, mentre Conte sfonda dall’altro lato con la gioventù di Hakimi.