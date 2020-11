L'analisi di Tuttosport: "Questa Italia è più forte delle difficoltà e delle assenze"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla prestazione di ieri sera dell'Italia, in piena emergenza causa Covid ed infortunati, titolando: "Questa Italia è più forte delle difficoltà e delle assenze". La vittoria contro la Polonia non consente solo di riprendere la vetta del gruppo, ma conferma che a prescindere dai protagonisti questa Nazionale ha proprio una sua idea di gioco consolidata. Da Barella a Jorginho, passando per Locatelli, Belotti e Bernardeschi, senza dimenticare Bastoni che non ha sofferto il minimo timore reverenziale al cospetto di Lewandowski. L'Italia, che era già testa di serie per le qualificazioni al Mondiale, ora ha tra le proprie mani il destino in Nations League. Con una vittoria si garantirebbe l'accesso alle Final Four, che sarebbero poi ospitate da Torino e Milano.