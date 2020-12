L'analisi di Tuttosport: "Questo Milan vale oro. Il capolavoro di Maldini"

Tuttosport stamani analizza lo stato di grazia del Milan: "Questo Milan vale oro. Il capolavoro di Maldini". Gli acquisti fatti nelle ultime tre sessioni di mercato valgono già 100 milioni in più. Un cocktail di intuizioni, perlustrazione di mercati "alternativi" e fiducia sul senso di rivalsa dei senatori presi. Ibra fa storia a sé in questo affresco. Ismael Bennacer, acquistato per poco più di 16 milioni ne vale oggi 50, Theo Hernandez è stato sbolognato dal Real Madrid per 22 milioni e adesso ne vale più del doppio. Grazie al lavoro dello scouting in Belgio è poi arrivato Alexis Saelemaekers, mentre Jens Petter Hauge è stato pescato in Norvegia. Senza dimenticare Rebic, altro giocatore rifiorito in rossonero.