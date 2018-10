L'apertura a nove colonne de La Gazzetta dello Sport: "Derby mondiale"

© foto di Pierpaolo

"Derby mondiale". E' questo il titolo a nove colonne con cui La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna in prima pagina. Stasera ci sarà Inter-Milan e mai quest'anno i confronti sono interessanti. Cominciando da quello in attacco, con Mauro Icardi e Gonzalo Higuain che rubano la scena e anche la copertina della Rosea. Per finire alla panchina, dove il novellino Gattuso sfida l'esperto Spalletti.