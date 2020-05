L'apertura de Il Romanista sul futuro di Nicolò Zaniolo: "Il gioiello"

"Il gioiello". Questo il titolo d'apertura in prima pagina de Il Romanista questa mattina su Nicolò Zaniolo. Non si sa ancora se e quando ricomincerà il calcio in Italia, ma in tanti parlano dell'addio di Zaniolo. Tra pandemia e infortunio, un'eventuale cessione sarebbe controproducente non solo dal punto di vista tecnico e ambientale, ma anche sotto il profilo economico. Ora conta solo il suo recupero.