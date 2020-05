L'apertura de Il Romanista sulla cessione dei giallorossi: "Pallotta doppio no"

vedi letture

"Pallotta doppio no". Questo il titolo di apertura de Il Romanista in edicola questa mattina sulla possibile cessione dei giallorossi. Nonostante la pandemia, nell'ultimo mese sono arrivate due offerte da Friedkin, entrambe sotto i 500 milioni, più ricapitalizzazione: rifiutate. L'attuale proprietario non vuole svendere e si guarda intorno (al momento i possibili investitori vogliono fare l'affare: il fondo Cvc valuta il club 350 milioni). Se non troverà le sue richieste soddisfatte, andrà avanti.