L'apertura de Il Romanista sulla ripresa del campionato di Serie A: "Rimandata"

"Rimandata". Questo il titolo di apertura de Il Romanista sulla ripresa della Serie A. Ancora rinvii per il campionato italiano: la FIGC recepisce il Decreto rilancio e proroga la sospensione delle attività fino al 15 giugno, di fatto annullando la data del 13 per la ripresa fissata dai presidenti. L'UEFA sposta a metà giugno il termine per la comunicazione dei format. Il Cts non ha ancora validato il protocollo federale e oggi libererà le linee guida per inserire negli allenamenti almeno i passaggi. E per decreto Gravina potrebbe imporre i playoff a 12 squadre e playout a 8.