L'apertura de Il Romanista sulla ripresa della Serie A: "Eppur si muove"

"Eppur si muove". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista questa mattina sulla ripresa della Serie A. I presidenti dei club spingono e fissano al 13 giugno la ripartenza del campionato. La FIGC libera il protocollo valido da lunedì per due settimane di allenamenti: all'interno l'auspicio che le durissime misure possano essere allentate per consentire lo svolgimento delle partite. Disgelo con il governo per il Decreto Salva Sport. Gravina: "Grazie".