L'apertura de La Repubblica: "Aborto, cade l'ultimo no"

vedi letture

"Aborto, cade l'ultimo no". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. I ministro speranza cambia la direttiva: la pillola RU486 potrà essere utilizzata senza ricovero. Via al decreto Agosto: le tasse sospese saranno pagate in due anni, nasce il fondo per le casalinghe. Provenzano: "Gli aiuti al Sud per unire il Paese".