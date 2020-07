L'apertura de La Repubblica: "Autostrade, revoca più vicina"

"Autostrade, revoca più vicina". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Il numero uno di Atlantia al quotidiano: "Pronti a scendere sotto il 51%, non a cedere tutte le nostre quote". Linea dura di Conte che non vuole i Benetton in società con lo Stato. A questo punto la rottura è a un passo. Il premier dalla Merkel: "Meno soldi dall'Ue, ma nessun diktat".