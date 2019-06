L'apertura de Il Corriere dello Sport: "Firenze è americana"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de Il Corriere dello Sport è dedicata alla cessione della Fiorentina, con la famiglia Della Valle che dopo 17 anni lascia il club nelle mani di Rocco Commisso. Il quotidiano titola così: "Firenze è americana". Accordo totale per il passaggio al tycoon Rocco Commisso, per una cifra tra i 165 e i 180 milioni di euro. Il closing ufficiale potrebbe arrivare già entro domani sera. Per la panchina in corsa torna Gennaro Gattuso, mentre il primo caso da risolvere per la nuova proprietà sarà legato al futuro di Federico Chiesa.

Sarri, alla Juve senza tuta - Taglio alto per la Juventus e Maurizio Sarri, con il tecnico che in un'intervista a Vanity Fair ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la tuta e vestire giacca e cravatta se gli venisse chiesto dal nuovo club. Sempre più vicino l'accordo con i bianconeri, si aspetta solo l'ufficialità per il nuovo tecnico della Juventus, che avrebbe già salutato Abramovich, patron del Chelsea.

Fonseca alla Roma - Raggiunta l'intesa tra il club giallorosso e l'ormai ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca. L'incontro tenutosi ieri è stato positivo, ma ora il tecnico deve cercare di liberarsi dal club ucraino, per poter poi ufficializzare il suo passaggio in giallorosso.