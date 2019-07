© foto di stefano tedeschi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con un titolo relativo all'Inter di Antonio Conte: "Lukaku a tutti i costi". Il tecnico reclama la punta belga del Manchester United e l'Inter studia l'affondo decisivo per portarlo a Milano. Alcune indiscrezioni dall'Inghilterra parlano di un'offerta compresa tra gli 83 e gli 89 milioni di euro, ma i nerazzurri smentiscono. Quel che è certo è che la pista rimane caldissima.



De Ligt, festa a casa Juve - Ieri sera l'olandese è sbarcato a Torino alle 22.10. "Felice di essere qui", le sue prime parole pronunciate in aeroporto davanti ai giornalisti presenti ad attenderlo. Oggi le visite mediche poi le firme sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2024.

Icardi, la svolta - L'attaccante argentino dell'Inter avrebbe aperto le porte ad una cessione al Napoli. Il numero uno partenopeo Aurelio De Laurentiis fiuta l'occasione: "Cerco una punta da 30 gol". Nel frattempo si allontana dal Napoli James Rodriguez, che il Real Madrid vorrebbe cedere solo a titolo definitivo e non in prestito come richiesto dagli azzurri.