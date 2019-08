L'apertura de Il Corriere dello Sport: "Inter su Dybala"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre con la contromossa di Marotta, titolando: "Inter su Dybala". Clamorosa la risposta di Marotta alla Juventus, dopo che i bianconeri si sono inseriti nella trattativa per Romelu Lukaku. Paulo Dybala oggi incontra per la prima volta Maurizio Sarri, e allo stesso tempo apre ai nerazzurri. Paratici rientra da Londra per assistere all'incontro con l'argentino, senza mollare la pista Lukaku. Marotta propone uno scambio con Icardi, Dybala è stato chiaro con la Juventus e preferirebbe restare in Italia: situazione complicata che dovrà sbloccarsi nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato inglese.

Nuova Roma, c'è Lammers con Higuain - In taglio laterale trova spazio la rivoluzione Fonseca in casa giallorossa: dopo Dzeko ora anche Schick è in uscita per fare spazio al Pipita Higuain e all'olandese Lammers. Grandi manovre in quel di Trigoria.

Nainggolan viola: il nodo è l'ingaggio - Radja Nainggolan rimane in uscita dall'Inter, e sarebbe stato proposto anche al nuovo presidente viola Rocco Commisso. Ad oggi l'ingaggio del centrocampista belga viene ritenuto troppo elevato, e la trattativa è dunque di difficile realizzazione.