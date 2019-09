L'apertura de Il Corriere dello Sport: "L'armeno Mkhitaryan alla Roma"

© foto di stefano tedeschi

Tanti i colpi di mercato dell'ultimo giorno di mercato con i principali riportati sulla prima pagina dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. A centro pagina troviamo: "L'armeno Mkhitaryan alla Roma". L'esterno dell'Arsenal arriva in prestito secco per 3 milioni e dichiara: "Con la Roma per raggiungere grandi risultati". I giallorossi prendono anche Nikola Kalinic, che sarà il vice-Dzeko.

Icardi va al PSG, l'Inter lo dà gratis - Si chiude la telenovela Icardi e lo fa proprio a poche ore dal termine del mercato. L'argentino va al Paris Saint Germain in prestito gratuito con riscatto, non obbligatorio, fissato a 70 milioni. Prima del passaggio ha però prolungato con i nerazzurri fino al 2022. In Francia il suo ingaggio passa dagli attuali 4.5 milioni a circa 8.

Ghezzal, la Fiorentina ha l'esterno - Doppio rinforzo per Montella, con la Fiorentina che prende l'esterno Ghezzal dal Leicester e l'attaccante Pedro dalla Fluminense. Ora è tutto nelle mani del tecnico, che deve invertire la rotta.

Rebic, Milan ecco l'attaccante - Anche il Milan piazza il suo colpo nell'ultimo giorno di mercato, prendendo Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte nell'operazione che vede fare il percorso inverso ad Andrè Silva.