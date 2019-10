L'apertura de Il Corriere dello Sport: "La paura fa 9"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "La paura fa 9". La vittoria della Juventus contro l'Inter ha riaffermato la superiorità dei bianconeri che sono tornati in testa al campionato. La Juventus insegue il nono scudetto consecutivo, ed ora Ancelotti e Conte hanno l'obbligo di tentare di contrastare l'egemonia bianconera.

Pioli: "Interista? Si, a 13 anni" - Ieri è stata la giornata di presentazione di Stefano Pioli al Milan, e così in taglio alto il quotidiano titola sulle parole del neo tecnico rossonero, che ammette di aver tifato Inter, ma in giovane età. Poi promette: "Saremo spregiudicati e andremo in Champions".