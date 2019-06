L'apertura de Il Corriere dello Sport: "Milan su Barella"

© foto di stefano tedeschi

Il titolo principale dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport è dedicato a Nicolò Barella, ora conteso dalle due milanesi: "Milan su Barella". Sembrava quasi tutto fatto per il passaggio del centrocampista del Cagliari in nerazzurrro, ma il Milan si è inserito con forza nella trattativa. Per convincere il presidente Giulini i rossoneri sembrano disposti ad inserire nella trattativa anche la carta Patrick Cutrone. Scoppia così il derby di mercato per il centrocampista che questa sera sarà impegnato contro la Bosnia con la Nazionale.

"Ho scoperto l'Italia" - In taglio alto spazio alla conferenza pre-partita di Roberto Mancini che dichiara: "I giocatori buoni ci sono. Bastava cercarli". Questa sera alle 20.45 la Nazionale cerca la quarta vittoria in quattro partite nel girone di qualificazione, contro la Bosnia di Pjanic e Dzeko. Alle 17.30 vanno invece in scena gli Azzurrini dell'Under 20, impegnati nella semifinale Mondiale contro l'Ucraina. Spazio anche per l'audience raccolta dalle ragazze dell'Italia femminile: ben 3.5 milioni davanti alla TV.

La Lega di A ha bocciato la SuperChampions - Ieri l'incontro in Lega. Tutti contrari alla proposta di Agnelli. 15 i voti contrari ed uno solo a favore, con Inter, Roma, Milan e Fiorentina che hanno deciso di astenersi. Tutto da rifare dunque per il futuro della massima competizione europea.

James verso Napoli: la Juve risponde con Pogba - Con il Napoli che ha ormai in pugno il sì di James Rodriguez la Juventus è pronta a rispondere con il colpo Paul Pogba. Sarebbe lui il profilo individuato dalla dirigenza per sistemare il centrocampo, con la concorrenza di Milinkovic-Savic.