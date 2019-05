L'apertura de Il Corriere dello Sport: "Sarri brexit"

© foto di stefano tedeschi

Titolo a caratteri cubitali dedicato a Maurizio Sarri per Il Corriere dello Sport: "Sarri Brexit". Il tecnico avverte il Chelsea e apre alla Juve, in un'intervista rilasciata ieri ha dichiarato: "L'interesse dei club italiani fa piacere. Dopo la finale di Baku vedrò i dirigenti e capirò se sono contenti di me. Ma ora non voglio parlare del futuro". Restano dubbi dunque su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, con l'ex allenatore del Napoli lusingato dalle richieste della Juventus, ma che almeno fino a mercoledì prossimo vuole restare completamente concentrato sul Chelsea che in Azerbaijan si giocherà la finale di Europa League contro i concittadini dell'Arsenal.

Milan, Maldini scarica Gattuso - Tensione che rimane alle stelle in casa rossonera, a tre giorni dall'ultima giornata di campionato che potrebbe ancora regalare al Milan la qualificazione alla prossima Champions League. Il direttore tecnico Paolo Maldini non vede un futuro con Gennaro Gattuso in panchina e dichiara: "Lo devo valutare in modo freddo". Difficile dunque che l'avventura sulla panchina rossonera di Ringhio possa continuare, anche in caso di qualificazione Champions.

Sinisa, tutta la verità - Il Bologna, dall'arrivo di Sinisa Mihajlovic ha tenuto una media da Champions League ed oggi dichiara: "Salvare il Bologna era un'impresa quasi impossibile, ma io amo il rischio. E poi avevo un debito di 10 anni con i tifosi".