L'apertura de Il Corriere dello Sport su Icardi: "Lo voglio io"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport pone in prima pagina Mauro Icardi, titolando: "Lo voglio io". Terminata la telenovela Lukaku, ora tutti vogliono l'argentino dell'Inter, con la Roma che entra in scena, il Napoli che va alla carica e la Juventus che resta in agguato. Lo scambio con Dybala ora diventa sempre più difficile, ma Wanda valuta tutte le offerte: De Laurentiis è in prima fila, ma Pallotta potrebbe giocare la carta Dzeko.

A Lukaku la 9 di Maurito - Ieri è stata la giornata dello sbarco di Romelu Lukaku all'Inter, con i tifosi nerazzurri entusiasti al primo contatto con il loro numero 9. Per il belga il numero che era di Mauro Icardi, con l'Inter che chiude così definitivamente le porte all'ex capitano.

Sarri vietato - Taglio basso dedicato alla questione legata a Juventus-Napoli e al divieto di trasferta ai tifosi campani. Niente biglietti per lo Stadium a chi è nato in Campania, con la Questura che ribadisce come non sia stata una decisione concordata e di comune accordo.