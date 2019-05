L'apertura de Il Corriere dello Sport sul Napoli: "ADL bum bum"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera apre con un'intervista esclusiva al patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, titolata: "ADL bum bum". Il numero uno azzurro rivela: "Ho rifiutato un'offerta da 900 milioni, il Napoli non è in vendita. Io e Carlo Ancelotti siamo amici veri. Voglio Fabio Quagliarella, sarebbe una soluzione romantica: non ha vissuto Napoli come avrebbe voluto. Lorenzo Insigne non è un caso, resta qui!". Tanti i temi toccati da Aurelio De Laurentiis, in occasione del suo settantesimo compleanno.

Zaniolo, lo scippo - Taglio alto dedicato al caso Zaniolo: la madre del giovane centrocampista della Roma ha subito ieri uno scippo e ha dichiarato di aver paura anche ad uscire di casa. Il giovane tramite i social ha minacciato l'addio ai colori giallorossi: "Troppo facile vedere una donna sola e minacciarla, poi non lamentatevi...". Post prontamente rimosso, ma la rabbia rimane tanta.

Sarri, il piano per liberarsi - Taglio laterale dedicato a Maurizio Sarri, che dopo la finale di Europa League chiederà ai vertici del Chelsea di liberarlo per potersi accasare alla Juventus. Farà leva sul rapporto compromesso dopo la vicenda Kepa e sul continuo martellamento nei suoi confronti da parte dei tabloid inglesi: la Juve è infatti una tentazione irrinunciabile.