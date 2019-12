L'apertura de Il Corriere dello Sport sul Napoli: "Il ribaltone"

© foto di stefano tedeschi

"Il ribaltone", è il titolo con cui apre oggi il Corriere dello Sport. A Napoli si stanno vivendo giorni concitati, con una decisione clamorosa che sarebbe stata presa dal patron Aurelio De Laurentiis: Carlo Ancelotti via dal Napoli dopo la partita di questa sera con il Genk. Prima l'ultima gara del girone di Champions (calcio d'inizio ore 18.55), poi l'avvicendamento in panchina con Gennaro Gattuso pronto a subentrare. Domani il probabile cambio, a tre giorni dalla gara di campionato contro il Parma.

"Inter, non voglio rimpianti" - Tempo di gare decisive in Champions League anche per l'Inter di Antonio Conte, che in conferenza stampa chiama l'aiuto di tutto il pubblico di San Siro: "Mi aspetto energia positiva". Novanta minuti in cui l'Inter si gioca il passaggio del turno, sicuro solo con la vittoria contro il Barcellona, che si presenta a San Siro senza Messi, Piquè e Jordi Alba. Pubblico da record, tutto pronto per la notte nerazzurra.

Emergenza Juve, arriva Rakitic? - Domani sera i bianconeri saranno impegnati nell'ultimo match del girone di Champions a Leverkusen, anche se sono già certi del passaggio del turno e del primo posto in classifica. Ma al momento tiene banco il mercato in casa Juventus: a Sarri serve un centrocampista e l'ultima idea porta al croato Ivan Rakitic del Barcellona.