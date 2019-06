L'apertura de Il Corriere dello Sport sul valzer dei tecnici: "Il gioco è fatto"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un titolo dedicato al valzer dei tecnici, che recita "Il gioco è fatto". Sono infatti questi i giorni della svolta per quanto riguarda le panchine del massimo campionato, con almeno quattro tecnici pronti all'annuncio. La Roma punta l'allenatore dello Shakhtar Paulo Fonseca, mentre la Lazio conferma Simone Inzaghi, che rinnova fino al 2021. Il Milan si tuffa su Marco Giampaolo, ormai ex della Sampdoria, mentre Sinisa Mihajlovic è pronto al vertice con il Bologna.



Passione Sarri - Oggi si attende la verità sulla situazione legata a Maurizio Sarri ed alcune interviste de Il Corriere dello Sport nel Valdarno mostrano i tifosi divisi tra chi è in estasi per l'arrivo in bianconero e chi invece lo vede come un tradimento ai colori del Napoli. Ancora poche ore di attesa e poi dovrebbero arrivare comunicazioni ufficiali.

Bentornato al Verona - Taglio basso dedicato all'impresa compiuta dall'Hellas Verona, che ieri sera tra le mura amiche del Bentegodi è riuscita a ribaltare lo 0-2 subito nell'andata della finale playoff contro il Cittadella, grazie alle reti di Zaccagni, Di Carmine e Laribi. Torna così in massima serie la formazione scaligera, con il Cittadella che ha chiuso la gara in 9 uomini.