L'apertura de Il Corriere dello Sport sull'Inter: "Conte in Champions"

Il titolo principale de Il Corriere dello Sport oggi in edicola è dedicato ad Antonio Conte e all'Inter: "Conte in Champions". Il successo raggiunto nel finale dai ragazzi di Luciano Spalletti sull'Empoli regala all'Inter, che sarà presto di Conte, un posto nella prossima Champions League. Decidono Keita, Nainngolan e i miracoli di Handanovic che nel finale tiene a galla l'Inter. Icardi sbaglia un rigore ed esce scuro in volto. Spalletti al passo d'addio: "Ora mi godo tutto".

Roma, un coro d'amore - Taglio laterale dedicato alle emozioni vissute ieri sera all'Olimpico di Roma: il capitano Daniele De Rossi si congeda dai suoi tifosi con una vittoria per 2 a 1 sul Parma, grazie alle reti di Pellegrini e Perotti, intervallate dal pareggio dell'ex Gervinho. Poi la festa e il giro d'onore, con il numero 16 giallorosso acclamato a gran voce da tutto lo stadio che si inginocchia sotto alla Curva Sud, baciando la pista d'atletica.

Firenze, trova l'America - Taglio alto in cui trova spazio la situazione relativa alla Fiorentina, che grazie al pareggio ottenuto contro il Genoa si salva ed ora i Della Valle tenteranno di chiudere per la cessione del club a Commisso. Rivoluzione in casa viola, via Pantaleo Corvino, si salva solo Antognoni.