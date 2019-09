L'apertura de Il Corriere dello Sport sull'Italia: "Ci siamo!"

© foto di stefano tedeschi

L'Italia vince per 2 a 1 in Finlandia e fa sei su sei nel girone di qualificazione ad Euro 2020, ipotecando la prima posizione. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Ci siamo!". Il quotidiano poi prosegue: "Immobile e Jorginho firmano il 2-1 in Finlandia. Azzurri a punteggio pieno, primo posto ipotecato". Poi il commento del tecnico Mancini: "Bravi, ma dobbiamo crescere". Ora ad ottobre la sfida alla Grecia che può regalare la matematica qualificazione ai prossimi Europei.

ECA, Zhang contro Dela - E' sfida tra i due presidenti di Inter e Napoli per entrare nel board dell'associazione dei club europei. Il presidente nerazzurro Zhang sfida Aurelio De Laurentiis: domani le elezioni. Agnelli resterà presidente ed il nuovo consiglio resterà in carica fino al 2023.